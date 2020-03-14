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Автобуси з евакуйованими українцями з Франції наближаються до польського кордону - МЗС

Автобуси з евакуйованими українцями з Франції наближаються до польського кордону - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Два автобуси з громадянами України, яких евакуюють з Франції на тлі поширення коронавірусу, знаходяться на під’їзді до польського кордону. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Перший автобус з громадянами України з Франції за 100 км від кордону, другий - 140 км", - повідомив дипломат.

Зазначається, що консули Генконсульства України в Кракові сприятимуть перетину німецько-польського кордону.

За словами представника МЗС, українським консулом в Парижі було опрацьовано питання щодо дострокового повернення громадян України для того, щоб вони встигли перетнути польський кордон до його закриття.

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Раніше УНН повідомляв, що Польща закриває державні кордони задля запобігання поширенню коронавірусу для більшості категорій іноземних громадян.

В Україні першою жертвою коронавірусу стала мешканка Радомишля, що у Житомирській області.

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