Автобуси з евакуйованими українцями з Франції наближаються до польського кордону - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Два автобуси з громадянами України, яких евакуюють з Франції на тлі поширення коронавірусу, знаходяться на під’їзді до польського кордону. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
"Перший автобус з громадянами України з Франції за 100 км від кордону, другий - 140 км", - повідомив дипломат.
Зазначається, що консули Генконсульства України в Кракові сприятимуть перетину німецько-польського кордону.
За словами представника МЗС, українським консулом в Парижі було опрацьовано питання щодо дострокового повернення громадян України для того, щоб вони встигли перетнути польський кордон до його закриття.
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Раніше УНН повідомляв, що Польща закриває державні кордони задля запобігання поширенню коронавірусу для більшості категорій іноземних громадян.
В Україні першою жертвою коронавірусу стала мешканка Радомишля, що у Житомирській області.