З Франції терміново евакуюють українські юнацькі команди з регбі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна терміново евакуюю з Франції юнацькі команди з регбі, які перебували на стажуванні в цій країні. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“В місті Бержерак, Франція, перебували на стажуванні юнацькі українські команди з регбі U12, U14, U16 та U18 (разом 65 дітей та 20 дорослих), повернення яких в Україну було заплановано на 17.03.2020 року”, — повідомив дипломат.
За словами представника МЗС, українським консулом в Парижі було опрацьовано питання щодо їх дострокового повернення в Україну з тим, щоб громадяни встигли перетнути польський кордон до його закриття.
“Наразі обидва автобуси вже перебувають на території Німеччини. прибуття на німецько-польський кордон очікується близько 23:00”, — повідомив Погорельцев.
Він додав, що "Ситуація складна, але ми мобілізували усі зусилля щоб допомога консульської служби нашим громадянам , які перебувають за кордоном і в цих дуже непростих умовах була дієвою та своєчасною".
Як повідомляв УНН, Польща закриває державні кордони задля запобігання поширенню коронавірусу для більшості категорій іноземних громадян.