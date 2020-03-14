Из Франции срочно эвакуируют украинские юношеские команды по регби
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина срочно эвакуирует из Франции юношеские команды по регби, которые находились на стажировке в этой стране. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"В городе Бержерак, Франция, находились на стажировке юношеские украинские команды по регби U12, U14, U16 и U18 (вместе 65 детей и 20 взрослых), возврат которых в Украине было запланировано на 17.03.2020 года", - сообщил дипломат.
По словам представителя МИД, украинским консулом в Париже был проработан вопрос их досрочного возвращения в Украину с тем, чтобы граждане успели пересечь польскую границу до ее закрытия.
"Сейчас оба автобуса уже находятся на территории Германии. Прибытия на немецко-польскую границу ожидается около 23:00", - сообщил Погорельцев.
Он добавил, что "Ситуация сложная, но мы мобилизовали все усилия чтобы помощь консульской службы нашим гражданам, которые находятся за рубежом и в этих очень непростых условиях была действенной и своевременной".
Как сообщал УНН, Польша закрывает государственные границы для предотвращения распространения коронавируса для большинства категорий иностранных граждан.