Автобусы с эвакуированными украинцами из Франции приближаются к польской границе - МИД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98050 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104927 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103984 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112462 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100602 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105126 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106608 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131541 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Автобусы с эвакуированными украинцами из Франции приближаются к польской границе - МИД

Автобусы с эвакуированными украинцами из Франции приближаются к польской границе - МИД

Киев  •  УНН

 • 18294 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Два автобуса с гражданами Украины, которых эвакуируют из Франции на фоне распространения коронавируса, находятся на подъезде к польской границе. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“Первый автобус с гражданами Украины из Франции в 100 км от границы, второй — 140 км”, — сообщил дипломат.

Отмечается, что консулы Генконсульства Украины в Кракове будут способствовать пересечению немецко-польской границы.

По словам представителя МИД, украинским консулом в Париже был проработан вопрос по досрочному возвращению граждан Украины для того, чтобы они успели пересечь польскую границу до его закрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Франции срочно эвакуируют украинские юношеские команды по регби

Ранее УНН сообщал, что Польша закрывает государственные границы для предотвращения распространения коронавируса для большинства категорий иностранных граждан.

В Украине первой жертвой коронавируса стала жительница Радомышля, что в Житомирской области.

Украинские Национальные Новости

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