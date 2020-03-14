Автобусы с эвакуированными украинцами из Франции приближаются к польской границе - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Два автобуса с гражданами Украины, которых эвакуируют из Франции на фоне распространения коронавируса, находятся на подъезде к польской границе. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
“Первый автобус с гражданами Украины из Франции в 100 км от границы, второй — 140 км”, — сообщил дипломат.
Отмечается, что консулы Генконсульства Украины в Кракове будут способствовать пересечению немецко-польской границы.
По словам представителя МИД, украинским консулом в Париже был проработан вопрос по досрочному возвращению граждан Украины для того, чтобы они успели пересечь польскую границу до его закрытия.
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Ранее УНН сообщал, что Польша закрывает государственные границы для предотвращения распространения коронавируса для большинства категорий иностранных граждан.
В Украине первой жертвой коронавируса стала жительница Радомышля, что в Житомирской области.