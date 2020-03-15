Украинских туристов в Египте отправили на каратин из-за подозрения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort находиться на карантине. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook, передает УНН.
"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИДа", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, премьер-министр призвал украинцев не осуществлять никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.