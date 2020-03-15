Жоден з українців на карантині у Єгипті не хворий на коронавірус – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає жодного хворого на коронавірус. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання в якому стані перебувають українці, які перебувають на карантині в Єгипті, Кулеба відповів: “Сидять в карантині. Тут без вибору. Щойно карантин завершиться будемо підтримувати з ними якийсь зв’язок...Станом на зараз не зафіксовано хворих на коронавірус серед наших туристів, які перебувають на карантині”.
Також він зазначив, що поки вони перебувають на карантині ніхто евакуйований бути не може.
“Коли пройде карантин, ми з ними на зв’язку, будемо дивитися як це реалізовувати”, — додав міністр.
Нагадаємо, українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort та Sentido Reef Oasis Senses Resort перебуватимуть на карантині.