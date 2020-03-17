Из Египта вернули 1,5 тысячи украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, находившихся в Египте - на курорте в Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщает ресурс МИДа Украины "Коронавирус в мире", передает УНН.
"1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один-в Харьков", - говорится в сообщении.
В МИДе отметили усилия посольств и консульств Украины в процессе возвращения граждан.
Напомним, накануне глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что туроператоры, которые завезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно.