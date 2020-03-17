Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства. Об этом заявил на брифинге глава министерства Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"Уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, вы должны вывозить пассажиров, возвращать. Мы в любом случае их вернем. Но в случае, если мы возвращаем за свой счет, мы будем обращаться с исковыми заявлениями, чтобы вернуть эти средства. Не спекулируйте на этом, не повышайте стоимость", - отметил Криклий.
По его словам, домой будет возвращено всех граждан, нуждающихся в помощи.
Напомним, по состоянию на утро вторника, в международный аэропорт "Борисполь" прибыло 38 рейсов из-за рубежа с украинскими гражданами.