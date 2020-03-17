КИЕВ. 17 марта. УНН. Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства. Об этом заявил на брифинге глава министерства Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.