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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101248 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104602 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105512 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На завтра запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами - Зеленский

На завтра запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 15057 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На завтра, 18 марта, запланировано 40 рейсов, которые эвакуируют украинцев, которые "застряли" за границей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН со ссылкой на видео в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Вчера 125 рейсов вернуло домой 23 тыс. украинцев. Сегодня - 50 рейсов и 10 тыс. украинцев. На завтра, предварительно, запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы, которые планируют вернуться на собственном авто или автобусе, должны внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут.

"Также ознакомьтесь с работой режимов пропускных пунктов на государственной границе Украины. Соответствующая интерактивная карта доступна на сайте Новой таможни", - добавил Зеленский.

Ранее УНН писал, что Зеленский посоветовал украинцам за рубежом, которые хотят вернуться, зарегистрироваться в системе "Друг" и сообщить МИД страну пребывания и информацию о сути проблемы.

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