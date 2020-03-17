Криклій: сьогодні очікується 51 рейс з українцями з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У вівторок очікується прибуття до України ще 51 рейси з громадянами, що прийняли рішення повернутись на батьківщину. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"Один лише "Бориспіль" прийняв та відправив більше 56 літаків. Поки що на сьогодні очікуємо 51 рейс на прибуття, але ситуація динамічна. Повідомлятиму тут про усі зміни", - повідомив міністр.
Він додав, що рейси приймають аеропорти Київа, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова.
Зі слів Криклія, вже повернулись співгромадяни з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду, Туреччини.
Нагадаємо, до України повернулись 1,5 тис. громадян, які перебували у Єгипті - на курорті у Шарм-ель-Шейху.