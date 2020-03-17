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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100488 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103680 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105716 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104698 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113356 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100854 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Криклий: сегодня ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа

Криклий: сегодня ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа

Киев  •  УНН

 • 17473 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во вторник ожидается прибытие в Украину еще 51 рейса с гражданами, которые приняли решение вернуться на родину. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Один только "Борисполь" принял и отправил более 56 самолетов. Пока на сегодня ожидаем 51 рейс прибытия, но ситуация динамична. Буду сообщать здесь обо всех изменениях", - сообщил министр.

Он добавил, что рейсы принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова.

По словам Криклия, уже вернулись сограждане из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции.

Напомним, в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, находившихся в Египте - на курорте в Шарм-эль-Шейхе.

Украинские Национальные Новости

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