В Украину из-за рубежа вернулось почти 12 тыс. украинцев - МИД

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Киев  •  УНН

 • 12539 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел предоставили обновленные данные о распространении коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом и мерам принятым к гражданам Украины, в связи с распространением этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

По состоянию на 23:00 17 марта, по приведенным данным 5 украинцев за рубежом выздоровели (4 в Японии, 1 — Италия).

Еще 12 украинцев пока лечат (5 украинцев в Германии, по 2 — в Польше и Италии, и по одному в Молдове, Доминиканской республике и ОАЭ).

Одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.

В пресс-службе привели данные относительно изолированных граждан Украины за рубежом. Всего на карантине находится 744 украинцев: Египет — 712 человек (в двух отелях), Бразилия — 16, Германия — 7, Доминиканской республике — 3, Молдова — 3, ОАЭ — 3.

В МИД также сообщили, что всего в Украину вернулись 11,758 украинцев.

Ранее Кабинет министров определил координатора по эвакуации граждан Украины из “очагов коронавируса”, им стало министерство инфраструктуры. Позже глава этого министерства, Владислав Криклий говорил, что в течение вторника, 17 марта, ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа.

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что на 18 марта запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами, в том числе и из Шри-Ланки.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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