Уряд визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу” — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього засідання визначив Міністерство інфраструктури координатором по евакуації громадян України з країн — “вогнищ коронавірусу”. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.
“Мінінфраструктури визначено координатором по евакуації громадян України з вогнищ коронавірусу”, — написав Гончаренко.
Крім того, за його словами, Кабмін ухвалив, щоб органи місцевого самоврядування під час карантину призупинили конкурси на посади державної служби і не оголошували нових конкурсів.
Парламентар Гончаренко також повідомив, що уряд заборонив на всіх територіях АЕС і міст-супутників залучати персонал з ознаками респіраторних захворювань, обмежив проведення масових заходів, в’їзд і виїзд населення.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення, заборонити роботу метрополітенів.