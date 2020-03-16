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Уряд визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу” — нардеп

Уряд визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу” — нардеп

Київ • УНН

 • 19371 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього засідання визначив Міністерство інфраструктури координатором по евакуації громадян України з країн — “вогнищ коронавірусу”. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.

“Мінінфраструктури визначено координатором по евакуації громадян України з вогнищ коронавірусу”, — написав Гончаренко.

Крім того, за його словами, Кабмін ухвалив, щоб органи місцевого самоврядування під час карантину призупинили конкурси на посади державної служби і не оголошували нових конкурсів.

Парламентар Гончаренко також повідомив, що уряд заборонив на всіх територіях АЕС і міст-супутників залучати персонал з ознаками респіраторних захворювань, обмежив проведення масових заходів, в’їзд і виїзд населення.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення, заборонити роботу метрополітенів.

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