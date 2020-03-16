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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105059 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 107767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Правительство определило координатора по эвакуации граждан Украины из "очагов коронавируса" - нардеп

Правительство определило координатора по эвакуации граждан Украины из "очагов коронавируса" - нардеп

Киев  •  УНН

 • 19359 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания определил Министерство инфраструктуры координатором по эвакуации граждан Украины из стран — “очагов коронавируса”. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает УНН.

“Мининфраструктуры определено координатором по эвакуации граждан Украины из очагов коронавируса”, — написал Гончаренко.

Кроме того, по его словам, Кабмин постановил, чтобы органы местного самоуправления во время карантина приостановили конкурсы на должности государственной службы и не объявляли новых конкурсов.

Парламентарий Гончаренко также сообщил, что правительство запретило на всех территориях АЭС и городов-спутников привлекать персонал с признаками респираторных заболеваний, ограничил проведение массовых мероприятий, въезд и выезд населения.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов.

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