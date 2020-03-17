Завтра Україна поверне своїх громадян зі Шрі-Ланки - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Завтра, 18 березня, Україна поверне українців з островів Шрі-Ланки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“Завтра повертаємо українців, які не могли виїхати зі Шрі-Ланки”, — написав міністр.
Раніше Кабінет міністрів визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу”, ним стало міністерство інфраструктури. Пізніше очільник цього міністерства, Владислав Криклій казав, що протягом вівторка, 17 березня, очікується 51 рейс з українцями з-за кордону.
Згодом Президент Зеленський заявив, що на 18 березня заплановано повернення ще 40 рейсів з українцями.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.