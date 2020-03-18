Зранку середи з Австрії до України вилетить рейс з українцями - МЗС

КИЇВ. 18 березня. УНН. У середу, 18 березня, до України з Австрії вилетить рейс з українцями, які не змогли вилетіти з цієї країни раніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України “Коронавірус у світі” у Facebook, що було зроблено у вівторок пізно ввечері.