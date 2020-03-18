Зранку середи з Австрії до України вилетить рейс з українцями - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У середу, 18 березня, до України з Австрії вилетить рейс з українцями, які не змогли вилетіти з цієї країни раніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України “Коронавірус у світі” у Facebook, що було зроблено у вівторок пізно ввечері.
“Хороші новини від Посла України в Австрії! Завтра (сьогодні, 18 березня — ред) в 9:50 авіалінії Austrian Airlines відправляють в Україну пасажирів, які не змогли вилетіти у зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії”, — йдеться у повідомленні.
“Також на літак є близько 70 квитків, які поступлять в продаж. Для тих, хто застряг у Відні не з вини австрійських авіаліній, квиток￼ коштуватиме 493 євро. Дорого звичайно, але зате гарантовано повернення завтра вранці додому”, — додається у повідомленні.￼
У пресслужбі зазначили, що у четвер очікується чартерний рейс. Посольство України в Республіці Австрія 18 березня повідомить щодо того, де придбати квитки на цей рейс. “Ціна буде 149 євро”, — зазначили у посольстві.
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Раніше Кабінет міністрів визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу”, ним стало міністерство інфраструктури. Пізніше очільник цього міністерства, Владислав Криклій казав, що протягом вівторка, 17 березня, очікується 51 рейс з українцями з-за кордону.
Згодом Президент Зеленський заявив, що на 18 березня заплановано повернення ще 40 рейсів з українцями, зокрема й з Шрі-Ланки.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.