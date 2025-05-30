Золото упало в цене на фоне роста доллара

Цены на золото упали в пятницу на фоне небольшого роста доллара, в то время как инвесторы ожидали ключевой отчет об инфляции в США, который может дать более глубокое представление о траектории политики Федеральной резервной системы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,5% до $3300,59 за унцию за 03:13 по Гринвичу (06:13 по Киеву). Слитки упали на 1,7% на этой неделе.

Фьючерсы на золото в США упали на 0,5% до $3298,30.

Индекс доллара вырос на 0,2%, что сделало золото более дорогим для зарубежных покупателей.

"Цены на золото в настоящее время более или менее консолидируются... мы видим, что это обычные рыночные явления, просто сейчас диапазон немного шире, в основном из-за доверия к доллару США", - сказал Брайан Лан, управляющий директор GoldSilver Central в Сингапуре.

Инвесторы ожидают апрельский отчет по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) США. Согласно опросу Reuters, ожидается, что PCE США останется на уровне 0,1% в месячном измерении, тогда в годовом измерении, как ожидается, составит 2,2%.

Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в четверг, что политики все еще могут дважды снизить процентные ставки в этом году, но ставки должны оставаться стабильными на данный момент, чтобы гарантировать, что инфляция находится на пути достижения цели центрального банка в 2%.

Неприбыльные слитки обычно выигрывают в условиях низких процентных ставок.

Между тем федеральный апелляционный суд в четверг временно восстановил самые широкие пошлины президента США Дональда Трампа после решения торгового суда США в среду о том, что Трамп превысил свои полномочия, введя эти пошлины, и впоследствии приказал немедленно их прекратить.

Суд США приостановил отмену импортных пошлин Трампа: детали решения

Торговые переговоры США с Китаем "немного зашли в тупик", и для достижения соглашения, вероятно, потребуется прямое участие Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

Спотовая цена на серебро упала на 0,8% до $33,07 за унцию, платина осталась на уровне $1081,93, а палладий упал на 0,3% до $970,43.