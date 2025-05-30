Золото впало в ціні на тлі зростання долара

Ціни на золото впали в п'ятницю на тлі невеликого зростання долара, тоді як інвестори чекали на ключовий звіт про інфляцію в США, який може дати більш глибоке уявлення про траєкторію політики Федеральної резервної системи, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до $3300,59 за унцію за 03:13 за Гринвічем (06:13 за Києвом). Зливки впали на 1,7% цього тижня.

Ф'ючерси на золото у США впали на 0,5% до $3298,30.

Індекс долара зріс на 0,2%, що зробило золото дорожчим для закордонних покупців.

"Ціни на золото наразі більш-менш консолідуються... ми бачимо, що це звичайні ринкові явища, просто зараз діапазон трохи ширший, в основному через довіру до долара США", - сказав Браян Лан, керуючий директор GoldSilver Central у Сінгапурі.

Інвестори чекають на квітневий звіт щодо індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) США. Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що PCE США залишиться на рівні 0,1% у місячному вимірі, тоді у річному вимірі, як очікується, становитиме 2,2%.

Президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в четвер, що політики все ще можуть двічі знизити процентні ставки цього року, але ставки мають залишатися стабільними на цей час, щоб гарантувати, що інфляція перебуває на шляху досягнення цілі центрального банку в 2%.

Неприбуткові зливки зазвичай виграють в умовах низьких відсоткових ставок.

Тим часом федеральний апеляційний суд у четвер тимчасово відновив найширші мита президента США Дональда Трампа після рішення торгового суду США в середу про те, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши ці мита, і згодом наказав негайно їх припинити.

Суд США призупинив скасування імпортних мит Трампа: деталі рішення

Торгові переговори США з Китаєм "трохи зайшли в глухий кут", і для досягнення угоди, імовірно, буде потрібна пряма участь Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна, заявив у четвер міністр фінансів США Скотт Бессент.

Спотова ціна на срібло впала на 0,8% до $33,07 за унцію, платина залишилася на рівні $1081,93, а паладій впав на 0,3% до $970,43.