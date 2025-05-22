Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США

Цены на золото выросли до двухнедельного пика в четверг, на фоне того, как инвесторы склонялись к активу-убежищу на фоне растущих опасений по поводу растущего долга правительства США и слабого спроса на 20-летние казначейские облигации, что подчеркивает низкий спрос на американские активы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото выросло на 0,7% до $3336,43 за унцию за 04:46 по Гринвичу (07:46 по Киеву) после достижения самого высокого уровня с 9 мая.

Американские фьючерсы на золото выросли на 0,7% - до $3337,60.

Доллар колеблется около двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, что делает золото, оцененное в долларах, дешевле для владельцев иностранной валюты.

"Бычий разворот золота поддерживается более слабым долларом США и рисками стагфляции в экономике США, сохраняются", - сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США, который контролируют республиканцы, в среду проголосовал за продвижение законопроекта президента Дональда Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов, подготовив почву для голосования в Палате представителей в ближайшее время.

Республиканцы в Конгрессе продвигаются с "большим, красивым законопроектом" Трампа - NYT

Министерство финансов США в среду увидело слабый спрос на продажу 20-летних облигаций на сумму 16 миллиардов долларов, что оказывает давление не только на доллар, но и на Уолл-стрит, на фоне того, как трейдеры и так нервничают после того, как Moody's на прошлой неделе снизило кредитный рейтинг США с AAA.

"Золото, похоже, восстанавливает свой долгосрочный восходящий тренд после того, как прорыв ниже $3200 не удержался. Я ожидаю год максимумов около 3450-3500 долларов", - сказал Илья Спивак, глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Золото считается безопасной инвестицией в условиях экономических и геополитических потрясений и процветает в условиях низких ставок.

На геополитическом фронте пятый раунд ядерных переговоров между Ираном и США состоится 23 мая в Риме, заявил министр иностранных дел Омана в среду.

Спотовое серебро выросло в цене почти на 1% до $33,66 за унцию, платина упала на 0,4% до $1072,43, а палладий потерял 1,4% до $1023,50.