Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США

Ціни на золото зросли до двотижневого піку в четвер, на тлі того, як інвестори схилялися до активу-притулку на тлі побоювань, що зростають, з приводу зростаючого боргу уряду США і слабкого попиту на 20-річні казначейські облігації, що підкреслює низький попит на американські активи, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотове золото зросло на 0,7% до $3336,43 за унцію за 04:46 за Гринвічем (07:46 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 9 травня.

Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,7% - до $3337,60.

Долар коливається близько двотижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що робить золото, оцінене в доларах, дешевшим для власників іноземної валюти.

"Бичий розворот золота підтримується більш слабким доларом США і ризиками стагфляції в економіці США, що зберігаються", - сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.

Комітет з питань регламенту Палати представників США, який контролюють республіканці, у середу проголосував за просування законопроекту президента Дональда Трампа про масштабне скорочення податків і витрат, підготувавши ґрунт для голосування в Палаті представників найближчим часом.

Республіканці у Конгресі просуваються з "великим, красивим законопроєктом" Трампа - NYT

Міністерство фінансів США в середу побачило слабкий попит на продаж 20-річних облігацій на суму 16 мільярдів доларів, що чинить тиск не тільки на долар, а й на Волл-стріт, на тлі того, як трейдери і так нервують після того, як Moody's минулого тижня знизило кредитний рейтинг США з AAA.

"Золото, схоже, відновлює свій довгостроковий висхідний тренд після того, як прорив нижче за $3200 не втримався. Я очікую рік максимумів близько 3450-3500 доларів", - сказав Ілля Співак, голова відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Золото вважається безпечною інвестицією в умовах економічних та геополітичних потрясінь та процвітає в умовах низьких ставок.

На геополітичному фронті п'ятий раунд ядерних переговорів між Іраном та США відбудеться 23 травня у Римі, заявив міністр закордонних справ Омана у середу.

Спотове срібло зросло в ціні майже на 1% до $33,66 за унцію, платина впала на 0,4% до $1072,43, а паладій втратив 1,4% до $1023,50.