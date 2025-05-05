Золото дорожает, доллар слабеет: инвесторы ждут переговоров США-Китая и решения ФРС
Киев • УНН
Цены на золото выросли на фоне ожиданий инвесторов относительно торговых переговоров между США и Китаем и заседания Федеральной резервной системы. Спотовое золото выросло на 1,8% до $3 298,09.
Пока инвесторы ожидают более подробной информации о торговых переговорах между США и Китаем, а также результатов заседания Федеральной резервной системы - цены на золото выросли более чем на 1%.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и Boursorama.
Детали
В понедельник цены на золото выросли:
- спотовое золото подорожало на 1,8% до $3 298,09
- фьючерсы на американское золото выросли почти на 2% до $3 306,50.
Как отмечает Reuters, инвесторы с нетерпением ждут больше деталей относительно торговых переговоров между США и Китаем. Также есть надежды относительно результатов заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики - соответствующее обсуждение состоится на этой неделе.
Комментарий
Доллар США замедляется, и это положительно для золота. Все больше инвесторов делают ставки на то, что ФРС снизит ставки относительно скоро после того, как данные по ВВП США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий, а теперь, учитывая то, что происходит с нефтью
Справочно
Ожидается, что ФРС на майском заседании сохранит ставки третий раз подряд, несмотря на растущее политическое давление относительно их снижения.
Речь идет о целевом диапазоне фондов ФРС на уровне 4,25%-4,50%.
Торговая политика администрации Трампа поставила ФРС в затруднительное положение и создала высокую степень политической неопределенности для финансовых рынков, домохозяйств и бизнеса.
Дополнение
Недавние комментарии главы ФРС Пауэлла свидетельствуют о том, что ФРС "будет оставаться на паузе" в ближайшее время, - даже несмотря на то, что президент Трамп настаивает на немедленном снижении ставки.
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Тем временем экономика США, вероятно, столкнется с сочетанием ослабления роста и роста инфляции, предполагают аналитики.
Напомним
Спотовое золото упало почти на 2% до $3222,66 за унцию, достигнув двухнедельного минимума. Причиной стали признаки ослабления торговой напряженности и более сильный доллар.
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