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Золото дорожает, доллар слабеет: инвесторы ждут переговоров США-Китая и решения ФРС

Киев • УНН

 • 2566 просмотра

Цены на золото выросли на фоне ожиданий инвесторов относительно торговых переговоров между США и Китаем и заседания Федеральной резервной системы. Спотовое золото выросло на 1,8% до $3 298,09.

Золото дорожает, доллар слабеет: инвесторы ждут переговоров США-Китая и решения ФРС

Пока инвесторы ожидают более подробной информации о торговых переговорах между США и Китаем, а также результатов заседания Федеральной резервной системы - цены на золото выросли более чем на 1%.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Boursorama.

Детали

В понедельник цены на золото выросли:

  • спотовое золото подорожало на 1,8% до $3 298,09
    • фьючерсы на американское золото выросли почти на 2% до $3 306,50.

      Как отмечает Reuters, инвесторы с нетерпением ждут больше деталей относительно торговых переговоров между США и Китаем. Также есть надежды относительно результатов заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики - соответствующее обсуждение состоится на этой неделе.

      Комментарий

      Доллар США замедляется, и это положительно для золота. Все больше инвесторов делают ставки на то, что ФРС снизит ставки относительно скоро после того, как данные по ВВП США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий, а теперь, учитывая то, что происходит с нефтью

      - объяснил Карло Альберто Де Каса, внешний аналитик Swissquote.

      Справочно

      Ожидается, что ФРС на майском заседании сохранит ставки третий раз подряд, несмотря на растущее политическое давление относительно их снижения.

      Речь идет о целевом диапазоне фондов ФРС на уровне 4,25%-4,50%.

      Торговая политика администрации Трампа поставила ФРС в затруднительное положение и создала высокую степень политической неопределенности для финансовых рынков, домохозяйств и бизнеса.

      - пишет Boursorama.

      Дополнение

      Недавние комментарии главы ФРС Пауэлла свидетельствуют о том, что ФРС "будет оставаться на паузе" в ближайшее время, - даже несмотря на то, что президент Трамп настаивает на немедленном снижении ставки.

      Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа22.04.25, 09:00 • 4591 просмотр

      Федеральное агентство для выполнения функций центрального банка будет оценивать влияние тарифов на экономическую активность.

      Тем временем экономика США, вероятно, столкнется с сочетанием ослабления роста и роста инфляции, предполагают аналитики.

      Напомним

      Спотовое золото упало почти на 2% до $3222,66 за унцию, достигнув двухнедельного минимума. Причиной стали признаки ослабления торговой напряженности и более сильный доллар.

      Акции, доллар выросли в цене после отступления Трампа от заявлений по ФРС23.04.25, 13:12 • 7067 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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