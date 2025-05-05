Золото дорожает, доллар слабеет: инвесторы ждут переговоров США-Китая и решения ФРС

Пока инвесторы ожидают более подробной информации о торговых переговорах между США и Китаем, а также результатов заседания Федеральной резервной системы - цены на золото выросли более чем на 1%.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Boursorama.

В понедельник цены на золото выросли:

Как отмечает Reuters, инвесторы с нетерпением ждут больше деталей относительно торговых переговоров между США и Китаем. Также есть надежды относительно результатов заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики - соответствующее обсуждение состоится на этой неделе.

Доллар США замедляется, и это положительно для золота. Все больше инвесторов делают ставки на то, что ФРС снизит ставки относительно скоро после того, как данные по ВВП США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий, а теперь, учитывая то, что происходит с нефтью