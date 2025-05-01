Золото досягло двотижневого мінімуму на тлі послаблення торгової напруженості

Золото впало майже на 2% до двотижневого мінімуму в четвер, на тлі того, як ознаки послаблення торгової напруженості підвищили апетит до ризику і знизили привабливість злитків як безпечного притулку, тоді як сильніший долар США також чинив тиск на ціни, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотове золото впало майже на 2% до $3222,66 за унцію об 11:29 за Гринвічем (14:29 за Києвом) після досягнення найнижчого рівня з 15 квітня.

Американські ф'ючерси на золото впали на 2,7% - до $3230,80.

Індекс долара виріс на 0,3%, зробивши золото, деноміноване в доларах, дорожчим для покупців, які володіють іншими валютами.

"Існує постійна надія на те, що невдовзі будуть підписані деякі торгові угоди, що дозволить зберегти нижчі мита", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново, додавши, що цей оптимізм у поєднанні з сильнішим доларом чинить тиск на золото.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що можливі торгові угоди з Індією, Японією та Південною Кореєю. Він також сказав, що є дуже хороші шанси на угоду з Китаєм.

США звернулися до Китаю з проханням провести переговори щодо мит Трампа у 145%, повідомив аккаунт у соціальних мережах, пов'язаний із китайськими державними ЗМІ.

Економіка США вперше за три роки скоротилася у першому кварталі, ослаблена зростанням імпорту, на тлі того, як підприємства намагалися випередити запровадження вищих мит.

Політики Федеральної резервної системи США вказали, що короткострокові відсоткові ставки залишаться незмінними доти, доки не з'являться явні ознаки наближення інфляції до цільового показника центрального банку у 2% чи потенційного погіршення ситуації на ринку праці.

Інвестори чекають на п'ятничний звіт із зайнятості поза сільським господарством, щоб отримати більш детальну інформацію про напрям політики ФРС.

"Слабший звіт щодо зайнятості повинен підтримати заклики до подальшого зниження ставок ФРС цього року і дозволити золоту повернутися до $3500 за унцію в найближчі місяці", - сказав Стауново з UBS.

Аналітики у квартальному опитуванні Reuters прогнозують, що середньорічна ціна на золото вперше перевищить $3000.

Золото, що не приносить дохід металу, який вважається засобом хеджування від політичних і фінансових потрясінь, минулого тижня ненадовго досягло $3500.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Спотове срібло впало в ціні на 1,8% до $31,99 за унцію, платина впала приблизно на 1% до $956,63, а паладій зріс на 0,3% до $941,10.