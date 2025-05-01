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Золото достигло двухнедельного минимума на фоне ослабления торговой напряженности

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Спотовое золото упало почти на 2% до $3222,66 за унцию, достигнув двухнедельного минимума. Причиной стали признаки ослабления торговой напряженности и более сильный доллар.

Золото достигло двухнедельного минимума на фоне ослабления торговой напряженности

Золото упало почти на 2% до двухнедельного минимума в четверг, на фоне того, как признаки ослабления торговой напряженности повысили аппетит к риску и снизили привлекательность слитков как безопасного убежища, тогда как более сильный доллар США также оказывал давление на цены, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото упало почти на 2% до $3222,66 за унцию в 11:29 по Гринвичу (14:29 по Киеву) после достижения самого низкого уровня с 15 апреля.

Американские фьючерсы на золото упали на 2,7% - до $3230,80.

Индекс доллара вырос на 0,3%, сделав золото, деноминированное в долларах, более дорогим для покупателей, владеющих другими валютами.

"Существует постоянная надежда на то, что вскоре будут подписаны некоторые торговые соглашения, что позволит сохранить более низкие пошлины", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново, добавив, что этот оптимизм в сочетании с более сильным долларом оказывает давление на золото.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что возможны торговые соглашения с Индией, Японией и Южной Кореей. Он также сказал, что есть очень хорошие шансы на соглашение с Китаем.

США обратились к Китаю с просьбой провести переговоры по пошлинам Трампа в 145%, сообщил аккаунт в социальных сетях, связанный с китайскими государственными СМИ.

Экономика США впервые за три года сократилась в первом квартале, ослабленная ростом импорта, на фоне того, как предприятия пытались опередить введение более высоких пошлин.

Политики Федеральной резервной системы США указали, что краткосрочные процентные ставки останутся неизменными до тех пор, пока не появятся явные признаки приближения инфляции к целевому показателю центрального банка в 2% или потенциального ухудшения ситуации на рынке труда.

Инвесторы ждут пятничный отчет по занятости вне сельского хозяйства, чтобы получить более подробную информацию о направлении политики ФРС.

"Более слабый отчет по занятости должен поддержать призывы к дальнейшему снижению ставок ФРС в этом году и позволить золоту вернуться к $3500 за унцию в ближайшие месяцы", - сказал Стауново из UBS.

Аналитики в квартальном опросе Reuters прогнозируют, что среднегодовая цена на золото впервые превысит $3000.

Золото, не приносящее доход металла, который считается средством хеджирования от политических и финансовых потрясений, на прошлой неделе ненадолго достигло $3500.

Золото впервые поднялись в цене выше $350022.04.25, 18:11 • 6789 просмотров

Спотовое серебро упало в цене на 1,8% до $31,99 за унцию, платина упала примерно на 1% до $956,63, а палладий вырос на 0,3% до $941,10.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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