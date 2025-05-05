Золото дорожчає, долар слабшає: інвестори чекають на переговори США-Китаю та рішення ФРС
Київ • УНН
Ціни на золото зросли на тлі очікувань інвесторів щодо торговельних переговорів між США і Китаєм та засідання Федеральної резервної системи. Спотове золото зросло на 1,8% до $3 298,09.
Поки інвестори очікують більш детальної інформації про торговельні переговори між США і Китаєм, а також результатів засідання Федеральної резервної системи - ціни на золото зросли більш ніж на 1%.
Передає УНН із посилання на Reuters та Boursorama.
Деталі
У понеділок ціни на золото зросли:
- спотове золото подорожчало на 1,8% до $3 298,09
- ф'ючерси на американське золото зросли майже на 2% до $3 306,50.
Як зазначає Reuters, інвестори з нетерпінням чекають на більше деталей щодо торговельних переговорів між США та Китаєм. Також є сподівання щодо результатів засідання Федеральної резервної системи з питань політики - відповідне обговорення відбудеться на цьому тижні.
Коментар
Долар США сповільнюється, і це позитивно для золота. Все більше інвесторів роблять ставки на те, що ФРС знизить ставки відносно скоро після того, як дані щодо ВВП США минулого тижня виявилися нижчими за очікування, а тепер, враховуючи те, що відбувається з нафтою
Довідково
Очікується, що ФРС на травневому засіданні збереже ставки третє поспіль, незважаючи на зростаючий політичний тиск щодо їх зниження.
Ідеться про цільовий діапазон фондів ФРС на рівні 4,25%-4,50%.
Торговельна політика адміністрації Трампа поставила ФРС у скрутне становище та створила високий ступінь політичної невизначеності для фінансових ринків, домогосподарств та бізнесу.
Доповнення
Нещодавні коментарі голови ФРС Пауелла свідчать про те, що ФРС "залишатиметься на паузі" найближчим часом, - навіть попри те, що президент Трамп наполягає на негайному зниженні ставки.
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Тим часом економіка США, ймовірно, зіткнеться з поєднанням ослаблення зростання та зростання інфляції, припускають аналітики.
Нагадаємо
Спотове золото впало майже на 2% до $3222,66 за унцію, досягнувши двотижневого мінімуму. Причиною стали ознаки послаблення торгової напруженості та сильніший долар.
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