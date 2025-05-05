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Золото дорожчає, долар слабшає: інвестори чекають на переговори США-Китаю та рішення ФРС

Київ • УНН

 • 3870 перегляди

Ціни на золото зросли на тлі очікувань інвесторів щодо торговельних переговорів між США і Китаєм та засідання Федеральної резервної системи. Спотове золото зросло на 1,8% до $3 298,09.

Золото дорожчає, долар слабшає: інвестори чекають на переговори США-Китаю та рішення ФРС

Поки інвестори очікують більш детальної інформації про торговельні переговори між США і Китаєм, а також результатів засідання Федеральної резервної системи - ціни на золото зросли більш ніж на 1%.

Передає УНН із посилання на Reuters та Boursorama.

Деталі

У понеділок ціни на золото зросли: 

  • спотове золото подорожчало на 1,8% до $3 298,09
    • ф'ючерси на американське золото зросли майже на 2% до $3 306,50.

      Як зазначає Reuters, інвестори з нетерпінням чекають на більше деталей щодо торговельних переговорів між США та Китаєм. Також є сподівання щодо результатів засідання Федеральної резервної системи з питань політики - відповідне обговорення відбудеться на цьому тижні.

      Коментар

      Долар США сповільнюється, і це позитивно для золота. Все більше інвесторів роблять ставки на те, що ФРС знизить ставки відносно скоро після того, як дані щодо ВВП США минулого тижня виявилися нижчими за очікування, а тепер, враховуючи те, що відбувається з нафтою

      - пояснив Карло Альберто Де Каса, зовнішній аналітик Swissquote.

      Довідково

      Очікується, що ФРС на травневому засіданні збереже ставки третє поспіль, незважаючи на зростаючий політичний тиск щодо їх зниження.

      Ідеться про цільовий діапазон фондів ФРС на рівні 4,25%-4,50%. 

      Торговельна політика адміністрації Трампа поставила ФРС у скрутне становище та створила високий ступінь політичної невизначеності для фінансових ринків, домогосподарств та бізнесу.

      - пише Boursorama.

      Доповнення

      Нещодавні коментарі голови ФРС Пауелла свідчать про те, що ФРС "залишатиметься на паузі" найближчим часом, - навіть попри те, що президент Трамп наполягає на негайному зниженні ставки.

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      Тим часом економіка США, ймовірно, зіткнеться з поєднанням ослаблення зростання та зростання інфляції, припускають аналітики.

      Нагадаємо

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      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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