Золото дешевеет третий день подряд на фоне эскалации конфликта между США и Ираном
Киев • УНН
Цена золота упала до 4036 долларов из-за ударов США по Ирану. Инвесторы массово продают драгоценные металлы на фоне роста инфляции до 4,2%.
Мировые цены на золото продолжили падение третий день подряд после новых ударов США по Ирану и заявлений Вашингтона о готовности продолжать военные действия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В ходе торгов в Азии стоимость золота снизилась еще на 0,9% – до 4 036 долларов за унцию. Накануне металл потерял в цене еще 4,4%.
Снижение произошло после того, как американские военные сообщили о ракетных ударах по нескольким целям в Иране. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров о временном мирном урегулировании, в то время как Иран заявил о готовности к ответу.
Война усиливает инфляционные риски
Конфликт вокруг Ирана уже повлиял на глобальные энергетические рынки. Нарушение поставок через Ормузский пролив вызвало рост цен на нефть и усилило опасения по поводу новой волны инфляции.
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По данным Бюро статистики труда США, в мае инфляция в стране ускорилась до 4,2% в годовом исчислении – это самый высокий показатель с начала 2023 года.
Инвесторы продолжают продавать золото
Bloomberg отмечает, что цена золота уже более чем на 20% ниже уровня, который фиксировался до начала войны между США и Ираном в конце февраля.
Дополнительное давление на рынок создало падение стоимости металла ниже 200-дневной скользящей средней – важного технического показателя, на который ориентируются крупные инвесторы.
Помимо золота, дешевели и другие драгоценные металлы. Серебро потеряло 1,4% и торговалось на уровне 62,46 доллара за унцию. Также снизились цены на платину и палладий.
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