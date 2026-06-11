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Золото дешевеет третий день подряд на фоне эскалации конфликта между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Цена золота упала до 4036 долларов из-за ударов США по Ирану. Инвесторы массово продают драгоценные металлы на фоне роста инфляции до 4,2%.

Золото дешевеет третий день подряд на фоне эскалации конфликта между США и Ираном

Мировые цены на золото продолжили падение третий день подряд после новых ударов США по Ирану и заявлений Вашингтона о готовности продолжать военные действия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ходе торгов в Азии стоимость золота снизилась еще на 0,9% – до 4 036 долларов за унцию. Накануне металл потерял в цене еще 4,4%.

Снижение произошло после того, как американские военные сообщили о ракетных ударах по нескольким целям в Иране. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров о временном мирном урегулировании, в то время как Иран заявил о готовности к ответу.

Война усиливает инфляционные риски

Конфликт вокруг Ирана уже повлиял на глобальные энергетические рынки. Нарушение поставок через Ормузский пролив вызвало рост цен на нефть и усилило опасения по поводу новой волны инфляции.

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По данным Бюро статистики труда США, в мае инфляция в стране ускорилась до 4,2% в годовом исчислении – это самый высокий показатель с начала 2023 года.

Инвесторы продолжают продавать золото

Bloomberg отмечает, что цена золота уже более чем на 20% ниже уровня, который фиксировался до начала войны между США и Ираном в конце февраля.

Дополнительное давление на рынок создало падение стоимости металла ниже 200-дневной скользящей средней – важного технического показателя, на который ориентируются крупные инвесторы.

Помимо золота, дешевели и другие драгоценные металлы. Серебро потеряло 1,4% и торговалось на уровне 62,46 доллара за унцию. Также снизились цены на платину и палладий.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства после новых ударов США11.06.26, 02:57 • 2310 просмотров

Степан Гафтко

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