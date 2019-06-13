ВНО по украинскому языку и литературе не сдали более 50 тыс. человек

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла .



До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе.



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Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.