ВНО по физике провалили 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Количество участников ВНО, которые не сдали тест по физике, составляет 3204 человека, что составляет 15% от общего количества участников тестирования. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает УНН.
Порог теста ВНО по физике составил 13 тестовых баллов .
Напомним, порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла .
До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе.
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Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.