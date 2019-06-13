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ЗНО з фізики провалили 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з фізики, складає 3 204 особи, що дорівнює 15 % від загальної кількості учасників тестування. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії, передає УНН.

ЗНО з фізики провалили 15%

Поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 тестових балів

Нагадаємо, поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали

До 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з української мови і літератури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поріг тесту ЗНО з математики склав 11 тестових балів

Як повідомляв УНН, з'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО.

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