"Меняется командование, неизменна суть террористического режима" - Минобороны об утренней атаке рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Хотя командование российской армии изменилось, суть террористического режима остается неизменной. Так прокомментировало утренние атаки рф Министерство обороны Украины, передает УНН.
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«Утро началось с очередного ракетного обстрела россией мирных украинских городов. Меняется командование армии вторжения, неизменной остается суть террористического режима», – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Ранее
11 января мо рф сообщило, что отныне войной в Украине будет руководить не сергей суровикин, а начальник генштаба рф валерий герасимов.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.
Из-за утренней атаки врага в Киевской области повреждено 18 частных домов.