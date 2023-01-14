"Меняется командование, неизменна суть террористического режима" - Минобороны об утренней атаке рф

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«Утро началось с очередного ракетного обстрела россией мирных украинских городов. Меняется командование армии вторжения, неизменной остается суть террористического режима», – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Ранее

11 января мо рф сообщило, что отныне войной в Украине будет руководить не сергей суровикин, а начальник генштаба рф валерий герасимов.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.

Из-за утренней атаки врага в Киевской области повреждено 18 частных домов.



