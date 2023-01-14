"Змінюється командування, незмінна суть терористичного режиму" - Міноборони про ранкову атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Хоч командування російської армії змінилося, суть терористичного режиму залишається незмінною. Так прокоментувало ранкові атаки рф Міністерство оборони України, передає УНН.
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«Ранок розпочався з чергового ракетного обстрілу росією мирних українських міст. Змінюється командування армії вторгнення, незмінною залишається суть терористичного режиму», – ідеться в повідомленні Міноборони у Twitter.
Раніше
11 січня мо рф повідомило, що відтепер війною в Україні керуватиме не сергій суровікін, а начальник генштабу рф валерій герасимов.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.
Через ранкову атаку ворога у Київській області пошкоджено 18 приватних будинків.