Київщина: внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 будинків - ОВА

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"На Київщині триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю та область. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна", - повідомив Кулеба.

Деталі

Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих, вказав голова ОВА.

"На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.