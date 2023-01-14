Київщина: внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 будинків - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Через ранкову атаку ворога у Київській області пошкоджено 18 приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"На Київщині триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю та область. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна", - повідомив Кулеба.
Деталі
Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих, вказав голова ОВА.
"На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована", - зазначив Кулеба.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.