суровікін більше не керуватиме війною в Україні: його замінить герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні міністр оборони рф сергій шойгу зробив нові призначення керівництва "спеціальною військовою операцією". Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не сергій суровікін, а начальник генштабу рф валерій герасимов, передає УНН.
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Як повідомили у міноборони рф, командувачем Об'єднаного угрупування військ призначено начальника генерального штабу генерала армії валерія герасимова.
Заступниками герасимова призначені генерал суровікін, головком сухопутних військ салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник кім.
Додамо
суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.
У міноборони рф пояснили "підвищення рівня керівництва спецоперацією" розширенням масштабу завдань та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ.
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