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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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суровікін більше не керуватиме війною в Україні: його замінить герасимов

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні міністр оборони рф сергій шойгу зробив нові призначення керівництва "спеціальною військовою операцією". Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не сергій суровікін, а начальник генштабу рф валерій герасимов, передає УНН.

суровікін більше не керуватиме війною в Україні: його замінить герасимов

Деталі

Як повідомили у міноборони рф, командувачем Об'єднаного угрупування військ призначено начальника генерального штабу генерала армії валерія герасимова.

Заступниками герасимова призначені генерал суровікін, головком сухопутних військ салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник кім.

Додамо

суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

У міноборони рф пояснили "підвищення рівня керівництва спецоперацією" розширенням масштабу завдань та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як "м'ясник" суровікін заробляє на війні: нове розслідування пов'язує російського генерала з компанією друга путіна - росЗМІ

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