суровікін більше не керуватиме війною в Україні: його замінить герасимов

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Як повідомили у міноборони рф, командувачем Об'єднаного угрупування військ призначено начальника генерального штабу генерала армії валерія герасимова.

Заступниками герасимова призначені генерал суровікін, головком сухопутних військ салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник кім.

Додамо

суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

У міноборони рф пояснили "підвищення рівня керівництва спецоперацією" розширенням масштабу завдань та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ.

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