Як "м'ясник" суровікін заробляє на війні: нове розслідування пов'язує російського генерала з компанією друга путіна - росЗМІ

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Як зазначено у розслідуванні, лісопромислове підприємство зі Свердловської області "Аргус СФК", пов'язане з дружиною генерала Сергія Суровікіна, отримувало гроші від компанії з видобутку фосфатів у Сирії, пов'язаної з другом президента рф володимира путіна Геннадієм Тимченком.

сергій суровікін — командувач російського угрупування в Україні, який раніше командував військами рф у Сирії. Його дружина ганна суровікіна у середині 2000-х стала співзасновницею фірми "Аргус СФК". Бізнес-партнером дружини генерала була анастасія мішаріна - дочка заступника міністра транспорту рф.

2011 року Леонід Волков — один із найближчих співробітників Навального, який на той момент був депутатом міської думи Єкатеринбурга, — звинуватив "Аргус СФК" у незаконному отриманні пільг; пізніше суд вимагав спростувати ці заяви.

Як повідомляє команда Навального, фірма "Аргус СФК" продовжує працювати досі, хоча в ній змінилися власники. Як мінімум із 2018 року "Аргус СФК" була збитковою. Але у 2020-2021 роках вона отримала 104 мільйони рублів у вигляді позик від "СТГ Логістики" — дочірньої структури "Будтрансгазу" мільярдера Геннадія Тимченка, яка отримала дозвіл на видобуток фосфатних руд у Сирії. Ці позики "Аргус СФК" наразі не віддала, стверджують соратники Навального.

Структури Тимченка почали відновлювати видобуток на родовищах фосфатів Еш-Шаркія та Хнейфіс улітку 2017 року. У грудні того ж року суровікін, який був командувачем російських військ у Сирії, особисто доповідав президенту рф про звільнення двох родовищ фосфатних руд. Команда Навального припускає, що російські військові також брали участь у забезпеченні безпечного вивезення фосфатів із Сирії.

Додамо

сергій суровікін відомий як прихильник тактики масованих невибіркових ударів по інфраструктурі. Його було призначено командувачем угрупуванням російських військ в Україні 8 жовтня — у день вибуху на Кримському мості. З 10 жовтня російська армія почала регулярно обстрілювати енергетичні об'єкти України.

Наприкінці жовтня видання «Верстка» повідомило, що дружині та дітям генерала належать об'єкти нерухомості загальною площею майже 500 квадратних метрів та приблизною вартістю понад 125 мільйонів рублів. При цьому у росреєстрі всі вони записані російську федерацію. Незабаром росреєстр взагалі видалив інформацію про нерухомість суровікіних.