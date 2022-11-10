Как "мясник" суровикин зарабатывает на войне: новое расследование связывает российского генерала с компанией друга путина - росСМИ

Детали

Как отмечено в расследовании, лесопромышленное предприятие из Свердловской области "Аргус СФК", связанное с женой генерала сергея суровикина, получало деньги от компании по добыче фосфатов в Сирии, связанной с другом президента рф владимира путина Геннадием Тимченко.

сергей суровикин — командующий российской группировкой в Украине, который ранее командовал войсками рф в Сирии. Его жена анна суровикина в середине 2000-х стала соучредительницей фирмы "Аргус СФК". Бизнес-партнером жены генерала была Анастасия Мишарина — дочь заместителя министра транспорта рф.

В 2011 году Леонид Волков — один из ближайших сотрудников Навального, который на тот момент был депутатом городской думы Екатеринбурга, — обвинил "Аргус СФК" в незаконном получении льгот; позднее суд потребовал опровергнуть эти заявления.

Как сообщает команда Навального, фирма "Аргус СФК" продолжает работать до сих пор, хотя в ней сменились собственники. Как минимум с 2018 года "Аргус СФК" была убыточной. Но в 2020-2021 годах она получила 104 миллиона рублей в виде займов от "СТГ Логистики" — дочерней структуры "Стройтрансгаза" миллиардера Геннадия Тимченко, получившей разрешение на добычу фосфатных руд в Сирии. Эти займы "Аргус СФК" к текущему моменту не отдала, утверждают соратники Навального.

Структуры Тимченко начали восстанавливать добычу на месторождениях фосфатов Эш-Шаркия и Хнейфис летом 2017 года. В декабре того же года суровикин, который был командующим российскими войсками в Сирии, лично докладывал президенту рф об освобождении двух месторождений фосфатных руд. Команда Навального предполагает, что российские военные также принимали участие в обеспечении безопасного вывоза фосфатов из Сирии.

Добавим

сергей суровикин известен как сторонник тактики массированных неизбирательных ударов по инфраструктуре. Он был назначен командующим группировкой росийских войск в Украине 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. С 10 октября российская армия стала регулярно обстреливать энергетические объекты Украины.

В конце октября издание «Верстка» сообщило, что жене и детям генерала принадлежат объекты недвижимости общей площадью почти 500 квадратных метров и примерной стоимостью более 125 миллионов рублей. При этом в росреестре все они записаны российскую федерацию. Вскоре росреестр вообще удалил информацию о недвижимости суровикиных.