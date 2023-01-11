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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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суровикин больше не будет руководить войной в Украине: его заменит герасимов

Киев • УНН

 • 902108 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня министр обороны рф сергей шойгу сделал новые назначения руководства "специальной военной операцией". Как сообщили в ведомстве, теперь войной в Украине будет руководить не сергей суровикин, а начальник генштаба рф валерий герасимов, передает УНН.

суровикин больше не будет руководить войной в Украине: его заменит герасимов

Детали

Как сообщили в минобороны рф, командующим Объединенной группировки войск назначен начальник генерального штаба генерал армии валерий герасимов.

Заместителями герасимова назначены генерал суровикин, главком сухопутных войск салюков и заместитель начальника генштаба генерал-полковник ким.

Добавим

суровикин пробыл на посту командующего всего три месяца.

В минобороны рф объяснили "повышение уровня руководства спецоперацией" расширением масштаба задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.

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