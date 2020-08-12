СМИ: футболист сборной Беларуси почти сутки не выходит на связь, его могли задержать

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95412 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104009 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129866 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109108 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129358 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101731 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102461 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104303 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102010 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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СМИ: футболист сборной Беларуси почти сутки не выходит на связь, его могли задержать

СМИ: футболист сборной Беларуси почти сутки не выходит на связь, его могли задержать

Киев  •  УНН

 • 10349 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Футболист сборной Беларуси Антон Сорока почти сутки ни с кем не выходит на связь, он может быть задержан во время вчерашних акций протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Наша Ніва".

"Вполне вероятно, что нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был задержан во время вчерашних акций протеста. Нападающий находится на больничном и почти сутки ни с кем не выходит на связь", - пишет издание.

Напомним, во время массовых протестов в Беларуси были задержаны по меньшей мере трое граждан Польши.

Также напомним, что в Беларуси в гомельской больнице умер парень, задержанный накануне на акции протеста.

Как сообщал УННмассовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных

В ночь на 12 августа в Минске и других городах Беларуси продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.

За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, "напавшим на них с арматурой".

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