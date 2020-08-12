СМИ: футболист сборной Беларуси почти сутки не выходит на связь, его могли задержать
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Футболист сборной Беларуси Антон Сорока почти сутки ни с кем не выходит на связь, он может быть задержан во время вчерашних акций протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Наша Ніва".
"Вполне вероятно, что нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был задержан во время вчерашних акций протеста. Нападающий находится на больничном и почти сутки ни с кем не выходит на связь", - пишет издание.
Напомним, во время массовых протестов в Беларуси были задержаны по меньшей мере трое граждан Польши.
Также напомним, что в Беларуси в гомельской больнице умер парень, задержанный накануне на акции протеста.
Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных
В ночь на 12 августа в Минске и других городах Беларуси продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, "напавшим на них с арматурой".