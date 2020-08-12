На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время массовых протестов в Беларуси были задержаны по меньшей мере трое граждан Польши. Сейчас их пытаются освободить дипломаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Так, известно, что были задержаны польские студенты. Сначала появилась информация о задержании двух студентов - об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы".
На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу.
По его словам, к нему обратились семьи ребят после того, как они перестали выходить на связь. Впоследствии в МИДе Польши сообщили, что речь идет уже о трех человеках.
"Наш посол только что был в министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных лиц, а также к диалогу между властями страны и обществом.
Как сообщалось в УНН, ранее министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, входящие в состав стран "Люблинского треугольника", сделали совместное заявление по ситуации в Беларуси и призвали власти страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.