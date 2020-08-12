Кулеба озвучив офіційну позицію МЗС щодо протестів у Білорусі

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів в Білорусі і закликає до звільнення затриманих осіб, а також до діалогу між владою країни та суспільством. Офіційну позицію з цього питання в інтерв'ю Радіо НВ озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Для України право на мирний протест є невід’ємною частиною політичного і громадського життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, послаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці”, — підкреслив глава відомства.

Кулеба побажав “білоруським сусідам” на тлі підвищеного інтересу РФ до Білорусі знайти “суспільний баланс”, який забезпечить суверенність і незалежність країни.

Як повідомляв УНН, раніше міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн Люблінського трикутника, зробили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі і закликали владу країни утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.

Українські Національні Новини

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