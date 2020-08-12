На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час масових протестів у Білорусі були затримані щонайменше троє громадян Польщі. Зараз їх намагаються звільнити дипломати. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.
Так, відомо, що були затримані польські студенти. Спершу з’явилася інформація про затримання двох студентів – про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи".
Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі.
За його словами, до нього звернулися родини хлопців після того, як вони перестали виходити на зв’язок. Згодом у МЗС Польщі повідомили, що йдеться вже про трьох осіб.
"Наш посол щойно був у міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих… Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає до звільнення затриманих осіб, а також до діалогу між владою країни та суспільством.
Як повідомлялося в УНН, раніше міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн "Люблінського трикутника", зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі і закликали владу країни утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.