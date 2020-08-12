На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі

Так, відомо, що були затримані польські студенти. Спершу з’явилася інформація про затримання двох студентів – про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи".

Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі.

За його словами, до нього звернулися родини хлопців після того, як вони перестали виходити на зв’язок. Згодом у МЗС Польщі повідомили, що йдеться вже про трьох осіб.

"Наш посол щойно був у міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих… Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає до звільнення затриманих осіб, а також до діалогу між владою країни та суспільством.

Як повідомлялося в УНН, раніше міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн "Люблінського трикутника", зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі і закликали владу країни утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.