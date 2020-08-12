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ЗМІ: футболіст збірної Білорусі майже добу не виходить на зв'язок, його могли затримати

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Футболіст збірної Білорусі Антон Сорока майже добу ні з ким не виходить на зв'язок, він може бути затриманий під час вчорашніх акцій протесту. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Наша Ніва".

"Цілком ймовірно, що нападник БАТЕ і збірної Білорусії Антон Сорока був затриманий під час вчорашніх акцій протесту. Нападник перебуває на лікарняному і майже добу ні з ким не виходить на зв'язок", - пише видання.

Нагадаємо, під час масових протестів у Білорусі були затримані щонайменше троє громадян Польщі.

Також нагадаємо, що в Білорусі в Гомельській лікарні помер хлопець, затриманий напередодні на акції протесту.

Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих

У ніч на 12 серпня в Мінську та інших містах Білорусі продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.

За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які "напали на них з арматурою".

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