ЗМІ: футболіст збірної Білорусі майже добу не виходить на зв'язок, його могли затримати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Футболіст збірної Білорусі Антон Сорока майже добу ні з ким не виходить на зв'язок, він може бути затриманий під час вчорашніх акцій протесту. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Наша Ніва".
"Цілком ймовірно, що нападник БАТЕ і збірної Білорусії Антон Сорока був затриманий під час вчорашніх акцій протесту. Нападник перебуває на лікарняному і майже добу ні з ким не виходить на зв'язок", - пише видання.
Нагадаємо, під час масових протестів у Білорусі були затримані щонайменше троє громадян Польщі.
Також нагадаємо, що в Білорусі в Гомельській лікарні помер хлопець, затриманий напередодні на акції протесту.
Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих
У ніч на 12 серпня в Мінську та інших містах Білорусі продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.
За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.
Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які "напали на них з арматурою".