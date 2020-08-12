В Беларуси в больнице умер задержанный на акции протеста – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Беларуси в гомельской больнице умер парень, задержанный накануне на акции протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Onliner.
"В гомельской больнице умер задержанный на акции протеста. По информации наших источников, парень 1995 года рождения был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. Уже после суда ему стало плохо, гомельчанин был госпитализирован. Спасти его не удалось", - пишет издание.
Отмечается, что парень умер 12 августа, по предварительной информации, смерть не связана с задержанием.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных
В ночь на 12 августа в Минске и других городах Беларуси продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, "напавшим на них с арматурой".