У Білорусі в лікарні помер затриманий на акції протесту — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі в Гомельської лікарні помер хлопець, затриманий напередодні на акції протесту. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Onliner.
"У Гомельської лікарні помер затриманий на акції протесту. За інформацією наших джерел, хлопець 1995 року народження був затриманий 10 серпня і за рішенням суду відправлений під адміністративний арешт. Уже після суду йому стало погано, гомельчанин був госпіталізований. Врятувати його не вдалося", - пише видання.
Зазначається, що хлопець помер 12 серпня, за попередньою інформацією, смерть не пов'язана із затриманням.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих
У ніч на 12 серпня в Мінську та інших містах Білорусі продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.
За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.
Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які "напали на них з арматурами".