СМИ: Госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку Украине летального оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Госдепартамент США подтвердил в среду информацию о выдаче коммерческой лицензии на поставку Киеву летального оружия, произведенного американскими компаниями. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт в Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого [стрелкового] вооружения американских производителей”, — отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Канады рассказал об условиях продажи Украиной оружия
Напоминаем, по данным The Washington Post США одобрили первые поставки летального оружия Украина.