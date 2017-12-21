СМИ: Госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку Украине летального оружия

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Госдепартамент США подтвердил в среду информацию о выдаче коммерческой лицензии на поставку Киеву летального оружия, произведенного американскими компаниями. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства, передает УНН.