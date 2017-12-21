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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: Держдепартамент США підтвердив видачу комерційної ліцензії на поставку Україні летальної зброї

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Держдепартамент США підтвердив у середу інформацію про видачу комерційної ліцензії на поставку Києву летального зброї, виробленого американськими компаніями. Про це повідомив кореспонденту ТАРС представник зовнішньополітичного відомства, інформує УНН.

ЗМІ: Держдепартамент США підтвердив видачу комерційної ліцензії на поставку Україні летальної зброї

"Держдепартамент видав ліцензію на комерційний експорт в Україну обмеженої кількості стрілецької зброї та легкого [стрілкового] озброєння американських виробників", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол Канади розповів про умови продажу Україні зброї

Нагадуємо, за даними The Washington Post США схвалили перші поставки летального зброї Україні.

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