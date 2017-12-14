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Посол Канади розповів про умови продажу Україні зброї

Посол Канади розповів про умови продажу Україні зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уповноважений посол Канади в Україні Роман Ващук розповів про умови продажу Україні вогнепальної зброї. Про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

“Це є рамковий дозвіл, який дозволяє закуповування зброї”, — зазначив посол.

Рамковий дозвіл не гарантує постачання зброї від Канади, але відкриває можливості до закупівлі одиниць техніки летального озброєння.

Список контролю автоматичної вогнепальної зброї (AFCCL), до якого тепер внесено і Україну, дозволяє експортувати 183 різновиди “певної забороненої вогнепальної зброї, зброї, пристроїв, або компонентів, які включені в список експортного контролю”.

“Тепер відкрито юридичні рамки, в яких урядові чи бізнесові суб’єкти можуть домовлятись про постачання зброї”, — зазначив посол.

Як повідомляв УНН, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.

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