Посол Канади розповів про умови продажу Україні зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уповноважений посол Канади в Україні Роман Ващук розповів про умови продажу Україні вогнепальної зброї. Про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
“Це є рамковий дозвіл, який дозволяє закуповування зброї”, — зазначив посол.
Рамковий дозвіл не гарантує постачання зброї від Канади, але відкриває можливості до закупівлі одиниць техніки летального озброєння.
Список контролю автоматичної вогнепальної зброї (AFCCL), до якого тепер внесено і Україну, дозволяє експортувати 183 різновиди “певної забороненої вогнепальної зброї, зброї, пристроїв, або компонентів, які включені в список експортного контролю”.
“Тепер відкрито юридичні рамки, в яких урядові чи бізнесові суб’єкти можуть домовлятись про постачання зброї”, — зазначив посол.
Як повідомляв УНН, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.