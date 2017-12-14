Посол Канады рассказал об условиях продажи Украине оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уполномоченный посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал об условиях продажи Украине огнестрельного оружия. Об этом он сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Это рамочное разрешение, которое позволяет закупать оружие", - отметил посол.
Рамочное разрешение не гарантирует поставки оружия от Канады, но открывает возможности для закупки единиц техники летального оружия.
Список контроля автоматического огнестрельного оружия (AFCCL), в который теперь внесена и Украина, позволяет экспортировать 183 разновидности "определенного запрещенного огнестрельного оружия, оружия, устройств, или компонентов, включенных в список экспортного контроля".
"Теперь открыто юридические рамки, в которых правительственные или бизнес-субъекты могут договариваться о поставках оружия", - отметил посол.
Как сообщал УНН, Канада сняла ограничения на продажу Украиной огнестрельного оружия.