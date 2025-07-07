Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо: Зеленский о взрывах на Житомирщине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отметил правоохранителей за оперативное расследование взрыва на Житомирщине, где погибли два человека и пострадали более 80. Злоумышленникам вручены подозрения, им грозит длительный срок заключения.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил правоохранителей, оперативно расследовавших обстоятельства взрыва на Житомирщине. Президент подчеркнул, что злоумышленники должны отвечать жестко. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Я хочу также сегодня отметить украинских правоохранителей – нашу Национальную полицию Украины, также прокуратуру. Оперативно расследовали обстоятельства взрыва на Житомирщине, в Глубочицкой общине. Тогда два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным. Более 80 человек пострадали, многие дома были разрушены или повреждены. Есть сейчас процессуальные шаги – вручены подозрения. Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо
Напомним
2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате инцидента есть пострадавшие.
Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц после взрывов на территории производственных помещений на Житомирщине.