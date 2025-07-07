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Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо: Зеленский о взрывах на Житомирщине

Киев • УНН

 • 141 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отметил правоохранителей за оперативное расследование взрыва на Житомирщине, где погибли два человека и пострадали более 80. Злоумышленникам вручены подозрения, им грозит длительный срок заключения.

Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо: Зеленский о взрывах на Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил правоохранителей, оперативно расследовавших обстоятельства взрыва на Житомирщине. Президент подчеркнул, что злоумышленники должны отвечать жестко. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Я хочу также сегодня отметить украинских правоохранителей – нашу Национальную полицию Украины, также прокуратуру. Оперативно расследовали обстоятельства взрыва на Житомирщине, в Глубочицкой общине. Тогда два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным. Более 80 человек пострадали, многие дома были разрушены или повреждены. Есть сейчас процессуальные шаги – вручены подозрения. Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо 

- сказал Зеленский.

Напомним

2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате инцидента есть пострадавшие.

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц после взрывов на территории производственных помещений на Житомирщине.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский
Украина
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