Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо: Зеленский о взрывах на Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил правоохранителей, оперативно расследовавших обстоятельства взрыва на Житомирщине. Президент подчеркнул, что злоумышленники должны отвечать жестко. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Я хочу также сегодня отметить украинских правоохранителей – нашу Национальную полицию Украины, также прокуратуру. Оперативно расследовали обстоятельства взрыва на Житомирщине, в Глубочицкой общине. Тогда два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным. Более 80 человек пострадали, многие дома были разрушены или повреждены. Есть сейчас процессуальные шаги – вручены подозрения. Злоумышленники должны отвечать жестко, и это вполне справедливо - сказал Зеленский.

Напомним

2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате инцидента есть пострадавшие.

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц после взрывов на территории производственных помещений на Житомирщине.