Вибухи під Житомиром стались на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені
Київ • УНН
На Житомирщині сталися вибухи, що повністю знищили два виробничі приміщення. Внаслідок інциденту зруйновано багато житлових будинків та постраждали люди.
Вибухи у Житомирській області сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. Внаслідок вибуху зруйновано багато житлових будинків, а також багато людей постраждали. Про це заявив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський в ефірі Київ24, передає УНН.
Декілька годин на місці працює слідча група, багато структур, з’ясовують обставини. Причини вибуху поки не зрозумілі. Єдине, що можу сказати, що подія відбулася на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. На жаль, багато зруйновано житлових будинків, велика кількість людей, які постраждали
Він зазначив, що чув два вибухи близько 18:00.
У результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинули, ще 15 - постраждали - ОВА02.07.25, 20:25 • 1913 переглядiв
Працює слідчо-оперативна група, будуть визначати категорії наслідків, причини наслідків, що, як відбулося. Не зрозуміло абсолютно. У нас тут все нормально було, якби не було ніяких об'єктів, з чим пов'язано. Не знаю. Багато швидких людей евакуювали по закладах охорони здоров'я. Куди я не можу сказати, бо тут дуже великий потік по трасі, затори, дорога перекрита. Всі ті люди, які постраждали, їм надана перша медична допомога і тим, кому найбільше, то вони каретами швидкої допомоги евакуйовані
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Інцидент на Житомирщині, де пролунали вибухи, перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.