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Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены

Киев • УНН

 • 103 просмотра

На Житомирщине произошли взрывы, полностью уничтожившие два производственных помещения. В результате инцидента разрушено много жилых домов и пострадали люди.

Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены

Взрывы в Житомирской области произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате взрыва разрушено много жилых домов, а также много людей пострадали. Об этом заявил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в эфире Киев24, передает УНН.

Несколько часов на месте работает следственная группа, много структур, выясняют обстоятельства. Причины взрыва пока не ясны. Единственное, что могу сказать, что событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. К сожалению, много разрушено жилых домов, большое количество людей, которые пострадали 

- сказал Сокальский.

Он отметил, что слышал два взрыва около 18:00.

В результате двух взрывов в Житомирской области два человека погибли, еще 15 - пострадали - ОВА02.07.25, 20:25 • 1907 просмотров

Работает следственно-оперативная группа, будут определять категории последствий, причины последствий, что, как произошло. Непонятно абсолютно. У нас здесь все нормально было, если бы не было никаких объектов, с чем связано. Не знаю. Много скорых людей эвакуировали по учреждениям здравоохранения. Куда я не могу сказать, потому что здесь очень большой поток по трассе, пробки, дорога перекрыта. Все те люди, которые пострадали, им оказана первая медицинская помощь и тем, кому больше всего, то они каретами скорой помощи эвакуированы 

- добавил Сокальский.

Напомним

Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.

Инцидент на Житомирщине, где прогремели взрывы, находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Житомирская область
Владимир Зеленский
Украина
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