Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо: Зеленський про вибухи на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський відзначив правоохоронців, які оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині. Президент наголосив, що зловмисники мають відповідати жорстко. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців – нашу Національну поліцію України, також прокуратуру. Оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині, у Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним. Більш ніж 80 людей постраждали, багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки – вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо - сказав Зеленський.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. В результаті інциденту є постраждалі.

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб після вибухів на території виробничих приміщень на Житомирщині.