Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо: Зеленський про вибухи на Житомирщині
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відзначив правоохоронців за оперативне розслідування вибуху на Житомирщині, де загинули дві людини та постраждали понад 80. Зловмисникам вручено підозри, їм загрожує тривалий термін ув'язнення.
Президент України Володимир Зеленський відзначив правоохоронців, які оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині. Президент наголосив, що зловмисники мають відповідати жорстко. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців – нашу Національну поліцію України, також прокуратуру. Оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині, у Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним. Більш ніж 80 людей постраждали, багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки – вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо
Нагадаємо
2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. В результаті інциденту є постраждалі.
Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб після вибухів на території виробничих приміщень на Житомирщині.