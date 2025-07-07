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Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо: Зеленський про вибухи на Житомирщині

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив правоохоронців за оперативне розслідування вибуху на Житомирщині, де загинули дві людини та постраждали понад 80. Зловмисникам вручено підозри, їм загрожує тривалий термін ув'язнення.

Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо: Зеленський про вибухи на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський відзначив правоохоронців, які оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині. Президент наголосив, що зловмисники мають відповідати жорстко. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців – нашу Національну поліцію України, також прокуратуру. Оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині, у Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним. Більш ніж 80 людей постраждали, багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки – вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. В результаті інциденту є постраждалі.

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб після вибухів на території виробничих приміщень на Житомирщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
Володимир Зеленський
Україна
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